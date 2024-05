Travolto e ucciso da una macchina. Era il padre del leader dei Baustelle

Siena, 21 maggio 2024 – Una tragedia. L’uomo, travolto da un’auto, resta in terra. Senza vita. Non c’è più nulla da fare, inutile ogni soccorso. Si blocca il traffico nel tratto appena superato il bivio di San Biagio, verso Chianciano. Al dolore subentrano presto lo sconcerto e la forte commozione dell’intera comunità poliziana quando emerge che la persona travolta e uccisa è Ilvo Bianconi, 78 anni, ex bancario che vive ad Abbadia di Montepulciano. Il padre di Francesco, cantante ora solista ma fondatore e per oltre un ventennio frontman del gruppo rock toscano di grande successo, i ’Baustelle’. Un nome che ha portato in alto Montepulciano, la sua città. Scrittore ed autore anche di numerose canzoni per altri interpreti, tra cui la celebre Bruci la città interpretata da Irene Grandi.

Sul luogo dell’incidente, oltre ad alcuni familiari avvisati dalla Municipale, arriva anche il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, particolarmente colpito dalla tragedia non solo perché conosce bene la famiglia, ma in quanto da giovane lui stesso era stato batterista dei Baustelle, dagli esordi fino al 2002. E’ stato infatti annullato il confronto televisivo tra i candidati a sindaco di Montepulciano previsto in diretta ieri sera alle 21 su Idea Plus.

Sarà ora un’inchiesta a ricostruire la dinamica della tragedia avvenuta proprio davanti al negozio di frutta recentemente aperto sulla strada per Chianciano, a pochi metri dal bivio di San Biagio. Qui si sarebbe fermato Ilvo Bianconi, con la sua Mercedes bianca classe B, proprio per fare acquisti. Non ci sarebbero testimoni, a parte l’automobilista, di quanto accaduto. Certo è che il 78enne è stato travolto da una Renault Megane, condotta da un chiancianese di 60 anni che si è subito fermato. Sull’asfalto, oltre al corpo, anche alcuni frutti schiacciati, probabilmente comprati poco prima dal padre del leader dei Baustelle. Sul posto l’automedica di Nottola, la Misericordia di Montepulciano, i carabinieri per fare viabilità in quanto la strada è rimasta chiusa fino alle 19,30 circa, poi la salma è stata rimossa e restituita alla famiglia. Non sarà necessaria l’autopsia. Il conducente della Megane, insieme al suo avvocato Massimo Grotti, si è recato invece all’ospedale per sottoporsi ad etilometro – è risultato negativo – e agli accertamenti tossicologici di rito. Ad occuparsi dei rilievi e dell’indagine è la polizia municipale poliziana, sul posto il comandante Luca Batignani.