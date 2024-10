Il voto nella contrada di Coro. Buoni è il nuovo priore. Scarpigliati eletto capitano

Si chiude a Piancastagnaio l’ anno contradaiolo, anno di grandi emozioni con due carriere corse di cui una straordinaria. Anno da annoverare tra quelli che hanno lasciato tanti motivi di polemica tra le quattro contrade di Castello, Borgo, Coro e Voltaia, il magistrato delle contrade e l’amministrazione comunale, ’strascichi’ non ancora risolti circa l’assegnazione della vittoria del Palio del 18 agosto alla Contrada di Castello con il fantino Giosuè Carboni detto Carburo sul Cavallo Angelo Rosso proclamata dal sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi, dopo un’ora e mezzo di analisi di foto e filmati. Ora però si rinnovano le dirigenze delle quattro contrade con le elezioni che dovranno determinare la scelta dei nuovi maggiorenti in carica per i prossimi due anni. E la contrada del Coro nella serata di sabato ha eletto il nuovo priore Alessio Buoni, geometra veterano rossonero. Altresì è stato eletto nuovo capitano del Coro Nicola Scapigliati, imprenditore vicecapitano rossonero per anni a fianco di Edoardo Coppi durante la capitaneria di Alessandro Vinciarelli, ultimo capitano in carica. "Sono molto orgoglioso ed entusiasta di aver avuto la fiducia della mia contrada – ha commentato il neopriore Alessio Buoni – e il compito principale sarà di tenere unita tutta la famiglia Corese e salvaguardarne i valori e le nostre proprietà storiche e affettive".

"Avanti nella continuità guardando all’obiettivo fondamentale della competizione paliesca in cui la contrada del Coro non si è mai tirata indietro, ottenendo il massimo delle vittorie (l’ultima il 18 agosto del 2022 con il fantino Gavino Sanna che montava Ultimo Baio)", il commentodel neocapitano Scapigliati. Nei prossimi giorni si procederà all’elezione delle altre cariche tra cui la nomina del difensore di giustizia, membro di garanzia della contrada nel magistrato delle contrade, guidato dal rettore Leonardo Guerrini.

