Il volo di Paola Taddei. Dal Sangi all’azzurro

Dal Santa Lucia a Coverciano convocata con la Nazionale donne Under 19. Il viaggio di Paola Taddei quella bambina di sei anni crescita dentro le mura con il pallone ai piedi e di scuola sulla strada del calcio femminile ne ha fatta tanta cominciata dal Sangi sport con insieme ai ragazzi vista e presa all’Empoli Ladies, ritorna al Santa Lucia con la (ex) Florentia Sangi. Dal 2022 è in maglia amaranto con l’Arezzo di serie B. Donne. Ecco la attesa chiamata della convocazione in nazionale fra le Under 19 dai tecnici nazionali di Coverciano con le altre circa 25 convocate nel raduno nazionale da domenica fino a mercoledì. Il sogno a occhi aperti di Paola nata e cresciuta sotto le torri con mamma Laura, il babbo Stefano Taddei proprio nel compleanno dei canonici 17 anni ( 21 novembre) di soddisfazione. Di Paola Taddei dicono osservatori attenti e scrupolosi alla ricerca di nuovi talenti del calcio al femminile di una giovanissima calciatrice moderna, una centrocampista avanzata di fascia. A bussare alla porta dell’Arezzo per questa centrocampista-attaccante per Paola Taddei, si sussurra a voce alta, sono arrivati alcuni occhi attenti della Juventus ma l’Arezzo avrebbe declinato l’invito. Si dice. Tornando un passettino indietro il viaggio del calcio per Paola Taddei la pagina si apre nel 2013-2014 e 2018-2019 nel San Gimignano Sport con la scuola calcio con la squadra maschile. Nel 2019 va in prestito all’Empoli Ladies. Torna sotto le torri nel campionato femminile Under 15 e Under 17 (2019-2022) nella Florentia San Gimignano in finale di Coppa Toscana. C’è spazio e tempo per frequentare il Centro Federale di Firenze e viene convocata a fine stagione nella rappresentativa Under 15 con cui disputa il Torneo delle Selezioni Territoriali Under 15. Dal 2022 Paola Taddei è tesserata dall’Acf Arezzo e vince il campionato Primavera 2 e passa di diritto al campionato di Primavera 1. Da aprile è aggregata alla prima squadra ed esordisce nel campionato di Serie B il 30 marzo 2024 contro il Parma ed entra a far parte della rosa della prima squadra di Serie B nel ruolo "di attaccante esterno alto". E arriva la convocazione a Coverciano. Brava Paola. Da applausi. Meritati.

Romano Francardelli