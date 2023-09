Il viaggio di nozze a San Gimignano: uno scatto nella storia

San Gimignano ricorda Giorgio Napolitano da turista in viaggio di nozze nell’ottobre 1959 con la signora Clio per visitare da novelli sposi la cultura di San Gimignano, dal duomo, al museo e rimanere alcuni giorni allo storico albergo ’La Cisterna’ della famiglia Salvestrini, proprio ai piedi delle torri. In tutta fretta si mise in moto lo staff del Partito comunista, con alla guida il popolare sindaco Ivo Fanciullini. Il primo scatto degli sposi dalla Rolley dei ’Fratelli Fontanelli’ sul Torrino della Rocca (nella foto), gelosamente custodita negli archivi della storica sede del Pci, ora Pd, di San Gimignano.

Di questa prima visita alla Cisterna dei coniugi Napolitano conserva memoria Claudio Sanciolo e ne ricorda ancora meglio le altre due visite in forma molto privata dei coniugi Napolitano. "Nei primi anni settanta – ricorda – Giorgio Napolitano e la signora Clio tornarono alla Cisterna per assistere alla tradizionale e suggestiva stagione lirica all’aperto in piazza Duomo. In una di quelle serate di fine luglio del ‘73, fra un atto e l’altro, lo ricordo come fosse l’altro ieri, Napolitano tornò in albergo perché nella piazza faceva piuttosto fresco per prendere il tradizionale cappello bianco, lasciato nella camera, e poi tornò all’opera soddisfatto". Roberto Fanciullini, figlio del sindaco Ivo, racconta quando la famiglia Napolitano tornò per poche ore per essere presente alla mostra di pittura nella sala di cultura dei lavori della personale dell’artista e pittrice Germaine Lecocq, moglie dell’amico di partito Giorgio Amendola della nuova era riformista del Pci.

Romano Francardelli