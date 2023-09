Morto Napolitano, il cordoglio in Toscana

Firenze, 22 settembre 2023 – Cordoglio in Toscana per la morte del presidente emerito Giorgio Napolitano. "Grazie presidente Giorgio Napolitano – commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani – Il suo straordinario servizio all’Italia sarà sempre faro di ispirazione e speranza. Riposa in pace, Presidente”. E i messaggi dei politici toscani si moltiplicano anche on line.

Il ricordo di Antonio Mazzeo

"Un grande Presidente, che ha guidato il Paese in uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Un grande politico, che ha segnato la storia della nostra Repubblica – scrive Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana Una grande persona, che ho avuto la fortuna e l'onore di poter conoscere. Giorgio Napolitano è stato per me e per molti un esempio di quello che vuol dire impegnarsi nel partito e nelle Istituzioni. Un punto di riferimento costante nella mia attività politica e una guida che mancherà tantissimo a tutto il Paese. Alla moglie Clio, ai figli, ai parenti e a tutti coloro che lo hanno amato mando il mio abbraccio commosso e quello di tutto il Consiglio Regionale della Toscana".

Il cordoglio di Dario Nardella

"Addio a Giorgio Napolitano, figura centrale della politica italiana. Ha lasciato un segno indelebile nella storia del Paese con la sua saggezza e dedizione. Alla famiglia e ai suoi cari le mie sincere condoglianze.”

Le parole di Matteo Renzi

“Ho mille ricordi di Giorgio Napolitano – scrive su twitter Matteo Renzi – L’emozione del Giuramento al Quirinale, ovviamente. Ma anche la trepidazione della cena la settimana prima, la discussione sui ministri, la perfetta collaborazione istituzionale durante gli anni di Chigi, il bigliettino di Obama, qualche reprimenda prima e dopo, le carte sottolineate, i sorrisi nei giorni della scelta del suo successore, il dolore per quell’assurdo interrogatorio. Ho mille ricordi. Quello più bello, però, è questo. Ester al Quirinale con Agnese – il post include la foto dell’incontro – E la dedica di pugno: mano ormai incerta, cuore sempre grande. Grazie per come hai servito le istituzioni, caro Presidente. Che la terra ti sia lieve, caro Giorgio”.