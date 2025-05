Alfabetizzazione e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva, iniziano in biblioteca a Bibbiena i corsi gratuiti

Arezzo, 6 maggio 2025 – Alfabetizzazione e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva, inizi in biblioteca a Bibbiena i corsi gratuiti

Inizieranno il prossimo 24 di maggio presso la Biblioteca Giovanni Giovannini di Bibbiena i corsi su alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale del progetto Scire nelle biblioteche e negli archivi della Rete Documentaria Aretina.

"Scire", dal verbo latino che significa "sapere" o "conoscere", riflette l'impegno verso la diffusione della conoscenza e l'apprendimento continuo, creando un ponte simbolico tra il ricco patrimonio culturale delle biblioteche e degli archivi e la visione di un'educazione permanente e accessibile.

Il titolo del progetto nasce proprio da questo obiettivo di unire tradizione e innovazione, promuovendo un approccio dinamico e inclusivo all'educazione degli adulti nel contesto delle istituzioni culturali del territorio, trasformando questi spazi in veri e propri hub di conoscenza e crescita personale per la comunità locale.

La Biblioteca Giovannini fa parte della Rete documentaria Aretina, che comprende 30 enti aretini pubblici e privati, ed è risultata vincitrice di un finanziamento ingente erogato da parte dell'Unione Europea, la Repubblica Italiana e la Regione Toscana. Per questo i corsi saranno in forma totalmente gratuita per i cittadini.

I percorsi formativi sono stati definiti in base alla raccolta dei fabbisogni formativi, effettuata da un'indagine commissionata ad un'azienda esperta in ricerche di mercato e marketing.

Per iscriversi basta compilare il modulo di iscrizione che si può richiedere direttamente in biblioteca, entro 10 giorni prima dell'inizio. Puoi anche inviare una e-mail completa del modulo compilato e firmato, sempre entro 10 giorni prima dell'inizio del corso.

Il primo corso che si svolgerà presso la Biblioteca di Bibbiena sarà: Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva, che inizierà il 24 maggio ore 9:00-12:00. Gli appuntamenti successivi sono previsti per il 27 maggio, il 3, il 5 e il 12 giugno, ore 17:00-20:00. Iscrizione obbligatoria compilando il modulo allegato entro il 14 maggio.

L’Assessora alla Cultura Francesca Nassini commenta: “Quella di Scire è una grandissima opportunità offerta a tutti i cittadini e le cittadine in forma gratuita. Un’opportunità, e ci tengo a ribadirlo, che abbiamo grazie al fatto che la nostra biblioteca è inserita con soddisfazione, nella rete documentaria aretina. Questo ci rende parte di un circuito virtuoso fatto anche di questi momenti formativi per la cittadinanza attiva. Il tema che verrà proposto presso la Biblioteca di Bibbiena è molto interessante, ovvero l’alfabetizzazione digitale. Credo che questo rappresenti un bel momento di incontro tra generazioni e un modo per comprendere meglio il nostro futuro, imparando ad utilizzare in modo corretto strumenti di grande utilità, che consentono ad ognuno di noi di accedere anche a importanti servizi pubblici. Ringrazio gli operatori della biblioteca e gli addetti al servizio cultura per il lavoro svolto anche in questa particolare occasione”.

LINK:

https://arezzo.biblioteche.it/cataloghi/fondo-sociale-europeo-fse-2021-2027-corsi-di-educazione-permanente/

Per informazioni: Biblioteca Comunale "G. Giovannini"

Via Cappucci, 48 - 52011 Bibbiena (AR) tel. 0575 954108 [email protected]