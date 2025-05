Colle: emergenza abitativa. Decisa una variazione di bilancio da 350mila euro

Il Consiglio Comunale di Colle ha approvato una variazione ordinaria di bilancio da 350.000 euro destinata alle politiche dell’abitare, con l’obiettivo, come affermato in una nota dell’amministrazione di offrire un supporto concreto alle famiglie in difficoltà economica. E’ quanto deliberato nel corso dell’ultima seduta dal Consiglio comunale di Colle. Nelle ultime settimane l’argomento relativo alle politiche sociali era stato al centro della cronaca e delle discussioni politiche in città.

Nel dettaglio, la manovra prevede 200.000 euro per la costituzione di un fondo straordinario per l’emergenza abitativa e 150.000 euro per il rifinanziamento del contributo a sostegno degli affitti. "Abbiamo scelto di mettere in campo risorse straordinarie – sottolinea Daniele Tozzi, assessore al bilancio e alle politiche sociali del Comune di Colle di Val d’Elsa –. La casa è il primo presidio di dignità, sicurezza e benessere personale. In un momento di fragilità crescente, non possiamo permetterci di lasciare nessuno indietro".

Oltre allo stanziamento economico, il Consiglio Comunale ha approvato una mozione per sollecitare Governo, Parlamento e Regione Toscana a rifinanziare e potenziare i fondi per il sostegno agli affitti e per il contrasto alla morosità incolpevole. "Il nostro intervento locale è solo il primo passo – ha aggiunto Tozzi –. È essenziale che anche Stato e Regione facciano la loro parte, con misure strutturali e continuative, per non lasciare soli i Comuni a fronteggiare una pressione abitativa che rischia di diventare esplosiva nei prossimi anni".

Con questo intervento, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno verso la coesione sociale, la solidarietà e la tutela del diritto all’abitare, riconosciuto come fondamentale per il benessere della comunità. La seduta si è conclusa con l’approvazione del provvedimento e con un ampio dibattito tra le forze politiche presenti.

Non più tardi di fine marzo scorso per far fronte alla necessità di emergenze abitative imminenti, l’amministrazione comunale, con ordinanza sindacale e a seguito di una ricognizione sugli immobili disponibili sul territorio, aveva provveduto a requisire per uso temporaneo un immobile di proprietà dell’Associazione Pubblica Assistenza e della Venerabile Confraternita di Misericordia di Colle di Val d’Elsa, a cui va il ringraziamento per la piena collaborazione e sensibilità dimostrata. Ora un’ulteriore azione.

Lodovico Andreucci