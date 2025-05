"Affresco del Buon Governo, quali tempi per il restauro?"

Quali sono tempi e modalità dell’intervento per il restauro dell’affresco del Buon Governo? A chiederlo è Gabriella Piccinni, consigliera comunale Pd, che ripercorre le vicende di uno degli affreschi più rivelanti e identificativi in generale della storia dell’arte, oltre che della storia senese. È la terza interrogazione presentata da Piccinni (le altre il 21 agosto 2023 e il 9 ottobre 2024), che ripercorre l’iter della vicenda. I primi saggi tecnici, ricorda, "avevano portato “all’affioramento di macchie“ e indotto a nuovi test di pulitura laser.

Piccini ricorda che, in consiglio comunale, era stato precisato che tra Comune, Soprintendenza e Istituto centrale per il restauro "era stata concordata l’istituzione di un cantiere pilota, consistente nella selezione di un’area campione per ciascuna parete su cui eseguire tutte le fasi dell’intervento di restauro... l’istituzione del cantiere pilota segna di fatto l’inizio della fase operativa del restauro le cui tempistiche, stimate in circa due anni, saranno meglio precisate dopo la redazione del progetto esecutivo di restauro".

L’amministrazione, prosegue la consigliera Pd, aveva "ritenuto opportuno coinvolgere... istituzioni di eccellenza tecnica e scientifica", "istituendo la modalità di visita del cantiere aperto per consentire l’accesso del pubblico per l’intera durata dei lavori".

Fin qui il pregresso, perché poi la consigliera Piccinni osserva: "Ad oggi non si hanno notizie dell’avvio dell’annunciato cantiere pilota di restauro; il cantiere è stato visitabile, a pagamento e con guida, in occasione delle festività pasquali ma solo fino al 4 maggio; questo capolavoro dell’arte mondiale è sottratto all’ammirazione e alla meditazione dei visitatori da ben tre anni".

Da qui le domande al sindaco Fabio, cui si chiede di informare il consiglio "sull’iter, le modalità e i tempi realistici dell’avvio del cantiere pilota; sulla ripresa delle visite; se, data la delicatezza dell’intervento, sono stati fatti i concreti passi necessari all’annunciato coinvolgimento nella commissione scientifica e consultiva per il restauro di ’istituzioni di eccellenza tecnica e scientifica sia senesi che nazionali’".