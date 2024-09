Il via con 770 supplenti in cattedra. Docenti precari in media nazionale

Dai banchi alle cattedre: per le 217 scuole senesi - fra materne, primarie, medie e superiori - la dotazione organica di fatto è di 4.098 insegnanti, di cui 549 sono docenti di sostegno. Ma per arrivare a completare il quadro delle docenze ‘da organico’ l’Ufficio scolastico ha dovuto compiere diverse manovre, ovvero assegnazioni di cattedre (intere o spezzoni) vacanti, non coperte da docenti ‘in ruolo’, che vanno inevitabilmente ogni anno a precari.

E la differenza fra ‘organico’ e ‘ruoli’ per la scuola senese è di circa mille docenti, pari a quel 25% di precariato nazionale che ogni anno consente alla scuola italiana di continuare a fare lezione.

I docenti titolari di ruolo, in tutta la provincia - i dati sono anche in questo caso forniti dall’Ufficio scolastico provinciale - sono 3.166, compresi quelli che hanno avuto assegnazioni in uscita e quelli in aspettativa: 397 sono in cattedra nella scuola dell’infanzia, 1.032 nella primaria (elementari), 625 nella scuola media e 1.112 negli istituti superiori. Ai 3.166 docenti in ruolo si aggiungono quest’anno 75 insegnanti neo immessi (assunti a tempo indeterminato) da graduatorie a scorrimento, quelle dei precari storici e da graduatorie di merito, dove sono i vincitori di concorso pubblico a cattedra; risultano neo immessi quest’anno nelle scuole senesi anche 86 insegnanti di sostegno.

Con queste aggiunte, l’organico ‘in ruolo’ sale a quota 3.328 docenti; cui si aggiungeranno, da qui a fine anno, altri 59 posti accantonati per i vincitori del concorso di reclutamento che poggia su fondi Pnrr destinati appunto alla scuola, con graduatoria in uscita entro il 10 dicembre.

Sui restanti 770 posti disponibili in cattedra per tutto l’anno, l’Ufficio scolastico ha effettuato le nomine attingendo alle ‘graduatorie provinciali per le supplenze’: in settimana è stato pubblicato il terzo turno di nomina (sui posti derivanti da rinunce o disponibilità sopraggiunte per aspettative) e dunque gli incarichi per l’inizio del nuovo anno sono stati tutti attribuiti.

p.t.