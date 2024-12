’Il treno delle Contrade’. Tutti in carrozza nella Selva

La prima ‘fermata’ nel museo della Selva, venerdì. Ed è stato subito un successo. Si intitola ‘Tutti in carrozza-Il treno delle Contrade’, la pubblicazione di Elena Cardaioli, con le illustrazioni di Caterina Manganelli, edita da Il Leccio e dedicata a tutti i cittini. Attraverso simpatiche filastrocche e un treno, appunto, con passeggeri gli animali delle diciassette consorelle, i piccoli avranno la possibilità di scoprire, in maniera costruttiva e divertente il mondo delle Contrade e della Festa. La pubblicazione (con il patrocinio del Comitato Amici del Palio e l’autorizzazione del Consorzio per la tutela del Palio) farà tappa venerdì alle 17, nel Cortile del Podestà, con tante sorprese.