Il termovalorizzatore di Poggibonsi va a teatro: Lezione-show ’Fuga dalla realtà’

Il teatro sbarca nel termovalorizzatore dei Foci, a Poggibonsi, stamane alle 11, con la lezione-spettacolo ’Fuga dalla realtà: dalla gestione dei rifiuti nel Medioevo all’economia circolare’. Un viaggio nel tempo che vuole far riflettere le nuove generazioni sulle emergenze ambientali e sull’attuale sistema produttivo. E’ l’obiettivo dello spettacolo teatrale scritto a quattro mani dal drammaturgo Maurizio Patella e dal giornalista Claudio Passiatore, con l’accompagnamento musicale di Davide Pepi. Dagli scarti e dalla loro gestione nel mercato medievale di Piazza del Campo e nel villaggio medievale di Poggibonsi (archeodromo) si arriva al riciclo e all’economia circolare. Al termine del reading sarà possibile visitare l’impianto per conoscerne la funzione. Domani poi, alle 21,30, al Politeama di Poggibonsi andrà in scena lo spettacolo-evento ’…e ho detto tutto, quello che dissi, che dico e che dirò’ di Roberto Lipari. L’iniziativa chiude la rassegna Ri-conoscere l’ambiente, dedicata all’economia circolare promossa da Sienambiente. Una tre giorni di scienza, sport e spettacoli. Roberto Lipari, è conduttore e inviato di Striscia la notizia e attore protagonista del film ’So tutto di te’ distribuito da Prime video. Lo scorso luglio ha ricevuto il Nations Award, il Premio Cinematografico delle Nazioni per la sensibilità nel veicolare messaggi a favore dell’ambiente. Spettacolo a ingresso gratuito con prenotazione a: comunicazione@sienambiente.it

Paolo Bartalini