Il talento Orlando Pin conquista la vittoria al Franceschi di Livorno

Al Memorial Franceschi di Livorno, è stata la scacchiera biancoverde di Orlando Pin a trionfare. Il giovanissimo talento mensanino, 15 anni, ha partecipato al prestigioso torneo labronico, che ha visto sfidarsi nomi di spicco come il Maestro Paolo Nannelli e i CM Di Girolamo e Ghods, oltre al giovane talento locale Edoardo Fulgentini. Orlando Pin ha concluso il torneo con un punteggio di 7,5 su 8, che gli ha permesso di assicurarsi la vittoria con un turno di anticipo. La prossima sfida sarà il torneo Next Gen, in programma dal 14 al 16 febbraio al Santa Maria della Scala di Siena.