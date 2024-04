"Il successo del Rally è la prova che la passione non si è spenta" Il presidente della Scuderia Radicofani Motorsport, Stefano Pascucci, esprime entusiasmo per il successo della quindicesima edizione del Rally della Val d’Orcia, vinto dal paraguaiano Zaldivar. La collaborazione con i comuni limitrofi e la passione per migliorarsi costantemente sono alla base di questo evento internazionale.