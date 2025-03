Il sindaco Pieragnoli è aperto al confronto

"Sono stato contattato dal comitato, mi sono sentito con loro. Farò il possibile per andare incontro alla loro proposta". Il sindaco di Casole, Andrea Pieragnoli, non chiude le porte in faccia alla richiesta del comitato ‘Il Posto Giusto’ di spostare l’istallazione dell’antenna di telefonia mobile dalla zona del cimitero comunale di Pievescola a quella individuata inizialmente: nei pressi dell’area industriale dei 2 Ponti. "Avevamo un Piano Antenne che prevedeva proprio la zona dei 2 Ponti- aggiunge Pieragnoli- Ma sembra, stando a quanto ci ha detto INWITT, che ci siano dei problemi tecnici a collocarla lì. La posizione indicata attualmente era stata votata in consiglio all’unanimità. Sembrava valida e a salvaguardia dell’ambiente. Ho chiesto a INWITT la disponibilità a posizionare l’antenna nell luogo scelto in origine. Aspetto una risposta. Spero di averla quanto prima. Ho fatto presente a INWITT la piena disponibilità del comune a trovare una soluzione per i problemi tecnici paventati dall’azienda per il posizionamento dell’antenna nell’area scelta inizialmente". E infine: "Da sindaco- conclude Pieragnoli- auspico un epilogo che soddisfi le esigenze del comitato". Come dire, insomma, che il primo cittadino è in attesa di una comunicazione da INWITT. Le iniziative del comitato ‘Il Posto Giusto’ sono visionabili anche sul sito: comitatopostogiustiwordpress.com. Sul sito tante notizie su questa vicenda: rassegna stampa, sedute del consiglio comunale in cui è stata trattata la questione, ampia rassegna stampa, indicazioni su come iscriversi al comitato e molto altro.

Marco Brogi