Il sindaco Donati non si ripresenta La scelta cade su Riccardo Vannetti

Presentazione del candidato senza il... candidato. E’ avvenuta così ieri a Colle, per l’impossibilità a presenziare del diretto interessato impegnato all’estero, la presentazione di Riccardo Vannetti, candidato sindaco alle elezioni amministrative del prossimo anno di un centrosinistra che, al momento, risulta composto da Pd, Sinistra per Colle e una parte della lista civica ‘Colle in Comune’ che, nel 2019, aveva candidato l’attuale primo cittadino Alessandro Donati. Un Donati che, come ha spiegato il segretario Dem Daniele Boschi, presente insieme a Michele Logi (Sinistra per Colle) e Paola Ciani (intervenuta, comunque, a titolo personale), ha comunicato alla coalizione che lo sostiene la propria indisponibilità a candidarsi per un secondo mandato. "Le forze di maggioranza hanno preso atto di questa decisione, rispettandola - ha detto Boschi - e hanno iniziato un percorso di lavoro onesto, trasparente, coerente e soprattutto responsabile verso la città, per individuare un candidato o una candidata che avesse un forte legame con Colle, che rappresentasse un profilo di alto livello, e naturalmente, che fosse profondamente legato ai valori del centrosinistra. Riccardo Vannetti ha queste caratteristiche: è colligiano di nascita, cresciuto nella frazione Scarna, è un importante manager nei settori del lusso e della moda, capace e appassionato. Ed è indubbiamente e genuinamente di sinistra, perché la sua è una candidatura squisitamente politica". Cinquantuno anni, laureato in Storia dell’arte all’Università di Siena, appassionato di viaggi, Riccardo Vannetti svolge attualmente un importante incarico per ‘The Palmeraie’, gigantesco complesso del lusso (shopping, ristorazione e divertimento) a Scottsdale, in Arizona, di proprietà del gruppo statunitense Five Star Developement, dopo aver lavorato come giornalista per importanti testate di moda ed aver ricoperto ruoli di vertice a Pitti Immagine, Salvatore Ferragamo Spa e Camera nazionale della moda. Nel 2020, la rivista Forbes lo ha annoverato fra i 100 uomini di marketing più influenti del mondo. E’, inoltre, conosciuto dal pubblico televisivo per aver condotto la trasmissione ‘Cortesie per gli ospiti’, in onda su Real Time. Il prossimo 30 agosto, il neocandidato del centrosinistra si farà ‘perdonare’ dai suoi concittadini l’assenza di ier, prendendo parte ad un evento pubblico in piazza Arnolfo di Cambio, dove anche i colligiani che ancora non lo conoscono, o che non si ricordano di lui, potranno fare la sua conoscenza e parlare del programma che intende presentare per la sua città.

A.V.