Il sindaco Conti ferito in uno scontro: "Centrato da un’auto contromano"

di Laura Valdesi

"Mercoledì scorso sono stato vittima di un violentissimo incidnete stradale dovuto ad uno sconto frontale con un’auto in contromano. Questo comporterà di dovermi assentare fisicamente per un po’ di tempo dalle attività ordinarie istituzionali in sede". Così il sindaco di Buonconvento Riccardo Conti ha informato i suoi cittadini e i tanti che lo conoscono della brutta avventura a seguito della quale è stato ricoverato in ospedale alle Scotte e adesso si prepara ad una lunga convalescenza. "Sono stato contattato da moltissime persone, ma non sono riuscito a rispondere a tutti. Nei prossimi giorni cercherò di farlo. Ringrazio per la vicinanza, per il supporto e ringrazio tutte le autorità e i volontari intervenuti nel momento dell’incidente che, con grande umanità e professionalità, hanno gestito l’emergenza", aggiunge sul profilo social.

"Come tutti sanno lavoro al Comune di Pienza – spiega il sindaco Conti –. Mercoledì 9 ottobre stavo tornando a casa dal lavoro, saranno state le 14,30 circa quando si è verificato l’incidente". Il primo cittadino era al volante della sua station wagon, una Peugeot 508. "Per fortuna una macchina robusta anche se è distrutta", prosegue Conti. "Ero arrivato a San Quirico, da Pienza, facendo il percorso di sempre per poi immettermi sulla Cassia. E’ stato subito dopo che mi sono accorto di una vettura che, all’improvviso, ha invaso la corsia opposta. La mia, per intendersi. Ho cercato di spostarmi completamente al lato della carreggiata per evitare lo scontro, ho anche suonato. Inutile: c’è stato un frontale pieno". E’ scoppiato l’airbag, sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco di Montalcino per mettere in sicurezza le macchine e soccorrere le persone, unitamente al 118. Al volante dell’altra vettura c’era una donna. I militari dell’Arma stanno ricostruendo l’accaduto, in prossimità del cavalcavia. Non è da escludere che la donna di mezza età possa aver accusato un malore visto il cambio di corsia repentino.

"Sono stato ricoverato al policlinico di Siena fino a sabato sera, adesso mi trovo a casa. Le conseguenze dell’urto? Importanti, devo stare fermo e indossare anche il busto quando mi alzo. Per il momento i medici mi hanno dato un mese di prognosi. Non potrò dunque essere in Comune a lungo, anche se molto si può fare con il computer".