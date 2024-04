Il sentiero ritrovato. Percorso in sicurezza

Riqualificato e perfettamente agibile il sentiero che unisce Badia a Quarto con Tognazza. I lavori erano iniziati tra la fine del mese di novembre e l’inizio di dicembre. Il percorso, costato 60mila euro, è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini e della giunta. "Si tratta di un’opera che si inquadra nell’ambito di una serie di interventi che abbiamo progettato su tutto il territorio e che unisce la riqualificazione con l’agevolazione della mobilità dolce – afferma il primo cittadino –. Tengo a sottolineare che abbiamo sviluppato questo progetto a seguito della richiesta da parte dei cittadini residenti. Oggi possiamo dire di aver dato una risposta concreta alle loro esigenze. Questa è di fatto la nostra filosofia amministrativa: risolvere i problemi contingenti, ma anche investire sul futuro creando le condizioni per migliorare il contesto in cui viviamo".

Quello riqualificato era in precedenza un passaggio spontaneo che unisce Badia a Quarto con Tognazza. Oggi, grazie a questi lavori, questo passaggio è stato messo in sicurezza: sono stati creati dei gradini per mitigare il dislivello, il sentiero è stato illuminato e sono presenti anche dei giochi per bambini in elementi ecologici. "L’intervento – aggiunge la vicesindaca con delega alle opere pubbliche Paola Buti – ha avuto l’obiettivo di valorizzare tutta l’area, inserendo dei connotati naturalistici, riqualificando il sentiero, migliorando il fondo del camminamento e creando anche un’area di sosta con dei giochi per bambini. Come ho avuto modo di ribadire più volte, l’opera ha permesso di rendere il passaggio anche più sicuro".