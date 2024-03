’Il sentiero dell’arte e dell’anima’. A Pienza un percorso di bellezza

Un percorso lungo due chilometri e mezzo, ventotto panchine sculture in pietra realizzate da noti artisti. A Pienza sabato alle 11 si inaugura ’Il Sentiero dell’arte e dell’anima’, che vanta un’unica, straordinaria, collezione di ventotto elementi che la Fondazione Fur, la Fondazione urs rechsteinerm, ha donato alla città. Firmata una convenzione ad hoc tra Comune e Fondazione Fur, insieme ai cittadini pientini proprietari dei terreni che hanno accolto le sculture. "Un pellegrinaggio 4.0 – si legge in una nota del Comune e della Pro Loco –, firmato da artisti del calibro di Giò Pomodoro, Pietro Cascella, Mattew Spender, Jean- Paul Philippe, Justin Peyser, Joe Tilson, Mauro Berrettini, Riccardo Grazzi e molti altri. Tutti grandi interpreti, protagonisti, in numerose personali in gallerie e spazi prestigiosi. È una storia d’amore per l’arte e la cultura che incontra la terra toscana quella del fondatore della Fondazione Urs Rechsteiner, svizzero che da trent’anni ha scelto la Toscana per vivere alcuni mesi dell’anno".

M.C.