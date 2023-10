Il Sarrocchi al Maker Faire: "Progetti innovativi e utili"

È uno degli appuntamenti sull’innovazione più importanti a livello europeo, che apre le porte anche alle proposte delle scuole. Dal 20 al 22 ottobre a Roma si terrà il Maker Faire 2023 e sarà tra i protagonisti anche l’istituto Sarrocchi di Siena, che presenterà per l’occasione due proposte realizzate da studenti e docenti dell’indirizzo di elettronica e robotica.

Il primo è una sedia a rotelle pilotabile attraverso movimenti della testa e delle spalle: è stata sviluppata dagli studenti Filippo Corsi e Cristian Obinu della classe 5A elettronica e robotica, pensando a persone che abbiano perso l’uso degli arti superiori e inferiori. Con questa soluzione potranno muoversi autonomamente indossando un caschetto dotato di sensori che permettono di guidare il mezzo in autonomia.

Il secondo prototipo è un erogatore robotico di mangimi solidi e liquidi per nutrire i volatili domestici durante i periodi di assenza, distribuendo giornalmente una quantità predefinita di mangime e acqua.

I progetti sono stati coordinati dal professor Andrea Gorelli e realizzati grazie al supporto del Rotary club Monteaperti.

"I progetti che il Sarrocchi presenta a Roma non sono solo innovativi ma anche utili, uno per la sua potenzialità inclusiva e per l’aiuto nella riconquista dell’autonomia alle persone con difficoltà motorie, l’altro per la sua applicabilità nella vita quotidiana e nella cura degli animali", spiega Cecilia Martinelli, la nuova dirigente scolastica del Sarrocchi insediatasi il primo settembre.

"Entrambi i progetti – prosegue Martinelli – sono il risultato della sinergia fra competenze tecnologiche e digitali, capacità di lavorare in team e altre soft skill che caratterizzano i docenti e gli studenti del nostro istituto, che offre percorsi formativi completi, innovativi e competitivi, al termine dei quali i nostri studenti hanno successo sia nel mondo del lavoro sia nei percorsi universitari e di formazione tecnica superiore".