Il ’San Luca’ di Pietro Lorenzetti. Il Comune di Pienza cerca sponsor per acquistare la tavola restaurata

È un’operazione fin qui passata sottotraccia, ma da ieri resa pubblica: la giunta comunale di Pienza ha dato il via libera alla ricerca di sponsor per acquistare una tavola di Pietro Lorenzetti, un San Luca appartenente - secondo gli storici dell’arte - al Polittico di Monticchiello, la cui figura centrale (la Madonna col bambino) è esposta al Museo diocesano di Pienza. E proprio con l’obiettivo di collocare accanto alla Madonna quella cuspide con il San Luca, è partita l’iniziativa. "Dal complesso pentittico, andato smembrato e disperso tra le diverse collezioni pubbliche e private nel corso dei secoli – si legge nell’atto del Comune – da alcuni anni sarebbe riemerso sul mercato antiquario a seguito di un importante intervento restauro" il dipinto appunto di San Luca. Da qui l’idea della possibile acquisizione, in seguito a una valutazione dell’opera stimata in 150mila euro. Considerata "l’importanza e valenza dell’acquisizione, finalizzata alla salvaguardia del patrimonio culturale dell’ente, stante il valore che riveste per la comunità pientina", è partita ufficialmente la ricerca di sponsor per sostenere l’operazione.

A certificare la bontà dell’acquisizione, il parere di Gabriele Fattorini, docente universitario di Storia dell’arte moderna e direttore del Museo diocesano - Palazzo Borgia: "Il San Luca di Pietro Lorenzetti rappresenterebbe un’acquisizione straordinaria per la città di Pienza, perché permetterebbe di recuperare al territorio un capolavoro della pittura senese del Trecento, da esporre nel Museo Diocesano in prossimità della Madonna di Monticchiello, dato che entrambe le tavole dovevano appartenere in origine al medesimo complesso".

Una valutazione che arriva in coda a una ricostruzione degli studi sul Polittico di Monticchiello, in base ai quali viene ricostruito il percorso di quell’opera, una pala d’altare dipinta dal giovane Pietro Lorenzetti nel corso del secondo decennio del XIV secolo, per la chiesa di San Leonardo a Monticchiello.

Ora la possibilità di un intervento da parte del Comune di Pienza per riportare nell’àmbito del patrimonio pubblico l’opera di uno di quei maestri che, celebrati dalla mostra senese tra 2017 e 2018 incentrata su Ambrogio Lorenzetti, saranno nei prossimi mesi protagonisti dell’evento mondiale che si articolerà tra New York e Siena. Senza mai dimenticare che i nostri musei sul territorio conservano ed espongono meravigliose testimonianze di quell’epoca d’oro per i maestri senesi, che ha lasciato una traccia indelebile nella storia dell’arte mondiale.