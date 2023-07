Il saluto del giudice Rocchi: va a Viterbo Csm, Frangini nuovo presidente di sezione

"La prima sede si ricorda per tutta la vita. Qui si è integrato benissimo, prima al monocratico e al collegiale, quindi come gip", esordisce il presidente del tribunale Roberto Carrelli Palombi salutando Jacopo Rocchi. Giudice che sarà a Siena fino al 10 agosto, quindi si trasferirà al dibattimento a Viterbo. L’aula è stracolma di operatori, giudici, magistrati, avvocati a partire dal presidente dell’Ordine, naturalmente il procuratore Andrea Boni. Si rivede a palazzo di giustizia anche Luciano Costantini, attuale presidente del tribunale di Livorno, venuto appositamente per un abbraccio al giudice Rocchi di cui il pm Nicola Marini ricorda tra l’altro "la ferma cordialità", oltre alla competenza. In aula la moglie e la figlia Margherita, poco più di un mese, nata nella nostra città. "Sono stato accolto con stima e affetto", dice commuovendosi a più riprese, rivolgendosi alle colleghe-amiche Ilaria Cornetti e Chiara Minerva, al compagno di stanza Simone Spina. "Grazie a Siena dove ho costruito la famiglia. Una città che mi ha fatto innamorare. La scritta sulla porta è vera, apre il suo cuore ed io qui lascio un pezzo del mio". Intanto ieri il Csm, con 13 voti a favore, ha nominato il nuovo presidente della sezione del tribunale di Siena che è Fabio Frangini, 12 i voti avuti da Agnese Di Girolamo e 5 gli astenuti.