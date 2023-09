Il ritorno di Siena Comics for kids. In Fortezza tre giorni con i fumetti

Tre giorni di fumetti, in Fortezza. Torna per la sua terza edizione il Siena Comics for Kids, il festival dedicato ai fumetti per ragazzi. Incontri, presentazioni, musica, cosplay, festa e tante storie da leggere e disegnare. Perché oltre a mettere in mostra questo vivacissimo mondo di china e inchiostro, proponendo produzioni di provenienza diversa, dai grandi editori all’ambiente delle autoproduzioni, la manifestazione offrirà più di un’occasione per mettersi alla prova e imparare i segreti del mestiere direttamente dagli ospiti che arriveranno a Siena per questa tre giorni, da domani a domenica, con eventi dalle 10 alle 19. Già molti visitatori sono passati per il bastione San Filippo, dove sono in mostra le tavole di Alessandro Bocci, autore di Tex e di tante altre cose, che da venerdì prenderà parte al bastione San Domenico alle iniziative proposte dalla Scuola di fumetto e scrittura di Siena, che organizza l’evento nell’ambito del Siena Summer Festival.

Tra le altre mostre allestite, una carrellata di opere degli autori partecipanti sarà ospitata fino alla fine del mese nelle teche della galleria del parcheggio Il Campo, mentre nell’area verde di Camollia 85 è esposta la personale di Francesca Carità, autrice del manifesto di questa edizione. Tra gli ospiti, autori di successo come Emiliano Pagani, Lorenzo Ghetti, Rita Petruccioli, Federico Bertolucci, Filippo Cenni e Claudia Petrazzi. Sabato pomeriggio ci sarà anche Renato Novara, doppiatore italiano noto per aver prestato la sua voce a personaggi famosi come Monkey D. Luffy in ‘One Piece’ e Kenji Himura in ‘Kenshin Samurai Vagabondo’. E poi letture portfolio, laboratori gratuiti e uno spazio giochi curato dalla fumetteria Nuvole di China.

Domani sera dalle 22 animazione con le musiche dei cartoni animati e domenica il raduno dei cosplayer, per il quale è necessario prenotarsi scrivendo a [email protected]. "La scelta di guardare al mondo del fumetto per ragazzi – spiega Daniele Marotta, il presidente della Scuola di fumetto e scrittura di Siena, che organizza l’evento insieme al Comune – è l’elemento che contraddistingue la nostra manifestazione, rispetto alle tante altre dedicate al mondo del fumetto che sono nate negli ultimi tempi sulla scia di Lucca Comics. Il nostro è un festival rivolto alle famiglie, in cui tutto il materiale in vendita è selezionato per chi vuole acquistare storie da regalare ai bambini in tranquillità. E per tre giorni ci sarà la possibilità di disegnare, insieme agli autori".

Riccardo Bruni