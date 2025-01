Il ritorno dei ’Venerdì di Siena’. Ciclo di incontri culturali a Palazzo

Tornano i Venerdì di Siena, con un nuovo ciclo nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico. La rassegna, organizzata dal Comune e Toscanalibri, con la direzione artistica di Francesco Ricci, prevede dodici incontri, dal 24 gennaio all’11 aprile. "Dopo il successo dello scorso anno – spiega il sindaco, Nicoletta Fabio – la seconda edizione ripropone lo stesso format. Un programma variegato che conferma la cultura come motore sia di sviluppo che di coesione sociale. Un’occasione anche per aprire le stanze del palazzo pubblico con visite guidate".

"Il nostro intento resta sempre lo stesso – afferma Ricci – ovvero quello di fare buona divulgazione culturale, coniugando la prospettiva cittadina con una nazionalei". L’orario sarà sempre alle 17.30. Si parte il 24 gennaio con ‘Storia della televisione italiana’, interventi di Luca Barra, Paola Brembilla e Veronica Innocenti (docenti dell’Università di Bologna). Il 31 ‘Il grande ciclismo in Toscana’, con Massimiliano Bellavista (giornalista e scrittore), Giancarlo Brocci (ideatore de L’Eroica), Paolo Ciampi (scrittore). Il 7 febbraio ‘Il Cantico di Frate Sole’, con Padre Stefano Tondelli (Commissario per la custodia di Terra Santa per l’Umbria) e Alessandro Zaccuri (direttore della Comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore). Il 14 febbraio ‘Morire d’amore’, con Maria Grazia Calandrone (scrittrice e poetessa), autrice di ‘Magnifico e tremendo stava l’amore, e Massimo Rossi (avvocato penalista), che affronteranno il tema della violenza sulle donne. Il 21 febbraio ‘Donne di diritto e di voto’ con Massimiliano Bellavista, Laura Berti e Beatrice Curci.

L’incontro del 28 febbraio sarà invece dedicato alla musica con ‘Venti anni di storia italiana (1970 – 1990) raccontati attraverso le canzoni’, con Fabio Bizzarri, Lucrezia Manosperta, Marco Morini e Stefano Tigli. Il 7 marzo, prendendo spunto dal centenario della nascita di Andrea Camilleri, il tema sarà ‘Il romanzo giallo’, di cui parleranno Massimiliano Bellavista e Andrea De Luca. Il 14 marzo l’incontro sarà dedicato a ‘Giacomo Puccini’ con Luca Bonomi.

Il 21 marzo ‘Il cambiamento climatico’ con Silvano Focardi e Filippo Verre. Il 28 marzo Luca Betti, Anna Bottinelli, Claudio Mauti e Silvano Schivo sul tema ‘Il recupero delle opere d’arte trafugate’. Il 4 aprile ‘Ho capito che non ero nata attrice: Anna Magnani’, con Tiziana Bagatella, Stefania Parigi e Chiara Ricci. L’11 aprile infine ‘Righi Parenti e la cucina senese’ con Pierino Fagnani detto Bagoga, Andrea Bianchi Sugarelli, Paolo Corbini e Mauro Rosati.