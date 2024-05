Il risiko spagnolo fa crescere Mps. Il titolo vola in Borsa a 4,79 euro

E’ ’l’effetto farfalla’ sul risiko finanziario in Italia. L’affondo del Banco di Bilbao che vuole acquisire Banco Sabadell in Spagna, ed è pronto a pagare un prezzo doppio rispetto al patrimonio netto, secondo gli analisti di Mediobanca, si tradurrebbe, per eventuali acquirenti di Banca Mps, "in un premio da pagare del 64% sulle quotazioni di Borsa". Un’analisi che ha fatto schizzare il titolo Mps, che ha chiuso a 4,79 euro, +5,12%. Con una capitalizzazione che superato quota 6 miliardi di euro.

Il Monte è "l’ovvio obiettivo di fusioni e acquisizioni, indipendentemente dalla strategia futura del governo", affermano gli analisti di Mediobanca. Per i quali ci sarebbero tre potenziali acquirenti: Unicredit, Banco Bpm e Bper. Che sia "il governo a decidere chi sarà il partner" di Mps oppure che lasci "che se ne occupi il mercato" avrà un effetto sulla "grandezza del premio", "concordato" nel primo caso e "ostile", e dunque più rotondo, nel secondo, afferma ancora Mediobanca. In entrambi i casi Banca Mps registrerebbe rialzi in Borsa. Unicredit è l’unico soggetto in grado di giocare la parte di Bbva ma gli analisti sono scettici. Sia Banco Bpm che Bper sono visti più "come acquirenti" di Mps che come prede di Unicredit mentre un’operazione tra Milano e Modena viene esclusa per problemi di governance.