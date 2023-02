Il progetto Poggibonsi Women procede spedito

"Vogliamo diventare la ‘casa’ per le ragazze della Valdelsa appassionate di questa disciplina". È l’obiettivo illustrato, per il Poggibonsi Women, dal direttore tecnico Luciano Mugnaini (nella foto), in carica nel nuovo club, emanazione della società giallorossa, che si prepara all’ingresso ufficiale nell’universo calcistico in rosa. "Una realtà di carattere multietnico nei nostri piani – afferma – da costruire in virtù di un percorso da compiere in ambito scolastico, per avvicinare le atlete alla pratica sportiva. Guardiamo intanto alle fasce di età comprese tra le classi anagrafiche dal 2009 al 2015, perché per il 2023-2024 intendiamo formare due-tre squadre per i campionati giovanili. Per adesso, nella tranche conclusiva della stagione, parteciperemo ad alcuni tornei". Dopo le esperienze maturate nello staff di compagini femminili, dal San Miniato alla Florentia, Mugnaini si dedica alle mansioni dirigenziali nell’organigramma che ha al vertice il presidente Francesco Maria de Mauro e la vice Giulia Milanesi. "Il motore del sodalizio – aggiunge Mugnaini – sarà il Consiglio direttivo, ora in fase di composizione: avrà al suo interno sei donne e tre uomini". Altri obiettivi? "Lavorare con l’amministrazione comunale per valorizzare l’area dello stadio come luogo di aggregazione. E chiediamo una mano ai tifosi, considerato il notevole sostegno che sono soliti offrire ai colori".

Paolo Bartalini