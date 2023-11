Il progetto ’Meta-Health’ a Dublino. Tecnologia a supporto della medicina

La Scuola post laurea di Sanità Pubblica dell’Università di Siena al centro dell’attenzione internazionale alla European Public Health Conference, svoltasi a Dublino. Il massimo interesse l’ha suscitato l’innovativo progetto ’Meta-Health’: il suo ideatore, Valerio Peruzzi, specializzando in Igiene e Medicina Preventiva, coadiuvato dai giovani colleghi della nostra Università, ha dimostrato come le nuove tecnologie, intelligenza artificiale e metaverso, possano essere impiegate nel campo della promozione della salute, aprendo panorami finora inesplorati e forieri di enormi sviluppi. Questo approccio d’avanguardia ha generato un vivo interesse tra i ricercatori ed i professionisti di tutta Europa che hanno preso d’assalto lo stand dell’Università di Siena, dove era possibile provare le prime applicazioni del progetto grazie ad un visore 3D di ultima generazione, aprendo la strada a collaborazioni internazionali. "L’innovazione tecnologica è importante strumento a disposizione dei medici di sanità pubblica - il commento del dottor Peruzzi -. Dobbiamo imparare ad abbracciare le novità e capire come utilizzarle per raggiungere più velocemente il miglioramento a 360° della salute della popolazione".