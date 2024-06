Il professor Paolo Gennaro è direttore. Pioniere in tecniche di ricostruzione

Il professor Paolo Gennaro, direttore della Unità operativa complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’AouSenese e professore ordinario dell’Università, è una figura di spicco in Italia e in Europa. Dopo la laurea e la specializzazione all’Università La Sapienza di Roma, ha iniziato la sua carriera accademica come ricercatore. Nel 2012 è arrivato a Siena, diventando prima professore associato e poi ordinario.

La sua formazione internazionale include periodi di studio nelle università più prestigiose, tra cui la Tokyo University in Giappone. Pioniere nelle tecniche di super-microchirurgia per la ricostruzione del sistema linfatico e delle strutture nervose come il nervo facciale e il nervo trigemino, il professor Gennaro ha introdotto importanti innovazioni nel campo.

Ha fondato la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale a Siena, una delle 9 in Italia e l’unica nelle regioni Toscana, Marche e Umbria, che oggi annovera 20 medici in formazione specialistica.

Nell’ultimo anno accademico, la Unità di Chirurgia maxillo-facciale ha pubblicato 31 articoli su riviste internazionali e ottenuto 870.000 euro in grant per la ricerca. Questi risultati confermano l’importanza del lavoro del professor Gennaro e del suo team.