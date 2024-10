Il professor Frati neo consigliere di Tls La Deputazione Amministratrice della Fondazione Mps ha nominato il nuovo consigliere di indirizzo di Fondazione Toscana Life Science-Tls, il professor Francesco Frati, in sostituzione di Fabrizio Landi. Landi è stato ringraziato per il suo impegno e si apre un percorso di consolidamento per lo sviluppo della Fondazione Tls.