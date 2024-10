Il procuratore. Salvatore Vella martedì a Siena

Si intitola ‘Accoglienza è legalità’ ed è dedicato ai temi dell’antimafia sociale e della lotta all’immigrazione clandestina l’incontro organizzato da Arci Siena che vedrà protagonista Salvatore Vella, procuratore della Repubblica di Gela e già procuratore della Repubblica aggiunto ad Agrigento. L’appuntamento è in programma martedì 29 alle 19 a Siena, al Circolo Arci Lavoro e Sport in via Pispini 18, e vedrà anche la partecipazione di Serenella Pallecchi, presidente provinciale Arci Siena, Adriano Scarpelli, presidente di Carretera Central, e Fiorino Iantorno, attivista.

Salvatore Vella è un profondo e stimato conoscitore dei fenomeni mafiosi e migratori. Nel corso della sua carriera ha guidato, come pm della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, il processo per mafia denominato ‘Face Off’, celebrato in primo grado a Sciacca e culminato con condanne confermate dalla Cassazione che hanno sgominato la famiglia mafiosa di Santo Stefano Quisquina. Le minacce ricevute a seguito di questo processo hanno costretto Salvatore Vella a vivere un lungo periodo sotto scorta, ma non hanno fermato il suo lavoro all’insegna della giustizia e della legalità. Le sue inchieste, infatti, hanno riguardato anche la lotta all’immigrazione clandestina e permesso di ricostruire la filiera del traffico di esseri umani che coinvolge, soprattutto in Libia, figure della “zona grigia” a metà fra miliziani, capiclan ed esponenti delle istituzioni governative degli Stati del Nord Africa.

Oggi Salvatore Vella è considerato uno dei maggiori conoscitori dei fenomeni migratori, dei risvolti e dei legami con la criminalità internazionale che ci sono dietro la tratta di uomini, donne e bambini e che ogni giorno fanno centinaia di vittime nel Mar Mediterraneo.