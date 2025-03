"Il problema resta nelle vie deserte"

"Tante botteghe storiche, a dire la verità, non ne vedo, mi sembra che l’unica cosa che aumenti siano gli affitti – afferma Giorgio Finucci –. Secondo me bisognerebbe programmare anche dei circuiti alternativi nel centro rispetto a quelli consueti, basta andare a vedere le parallele a Banchi di Sopra: è tutto chiuso. Ci vuole un progetto concreto per indirizzare le persone, anche gli affitti andrebbero riguardati. Non penso che le vie principali come Banchi di Sopra abbia bisogno di tutele comunali; stiamo assistendo alla spopolamento dei senesi, causa anche costi di affitti enormi, ci vogliono più persone anche sulle strade parallele, solo così la città potrà tornare a vivere anche al di fuori del suo asse principale".