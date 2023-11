"Il prestigio di Siena Jazz?. Solo con scelte strategiche e docenti di alto profilo"

Siena Jazz al centro del dibattito politico. Il movimento ’Per Siena’ ricostruisce la storia dell’Accademia, "prima istituzione musicale non statale in Italia a essere autorizzata dal Miur al rilascio di titoli di alta formazione artistica e musicale per il conseguimento del diploma accademico di primo livello". Il gruppo ricorda "i corsi triennali di Diploma accademico di alta formazione musicale ’Corsi SJU – Siena Jazz University’, aventi valore legale, equiparati alla laurea universitaria di primo livello, riconosciuti in Italia e in tutta l’Ue", ma anche "i diplomi accademici di secondo livello equiparati a tutti gli effetti alla laurea magistrale universitaria": "È stato un traguardo storico che ha aperto a Siena Jazz tutta una serie di prospettive di rapporti internazionali e nazionali di grande importanza formativa e culturale – si sottolinea –. Oggi Siena Jazz deve definire il proprio ruolo nel mutato scenario dell’alta formazione della musica jazz in Italia e all’estero. Se intende mantenere un ruolo di assoluta preminenza, devono essere effettuate le scelte conseguenti, soprattutto in tema di strategie organizzative, di assetto istituzionale, di reperimento del personale docente che deve essere del più alto profilo internazionale e, dunque, il reperimento di risorse adeguate a sostenere queste necessità".