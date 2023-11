Il presepe monumentale della Basilicata in allestimento alla Santissima Annunziata

Mercoledì prossimo alle 11 nella Chiesa della Santissima Annunziata la presentazione de ’Il presepe monumentale della Basilicata’ realizzato dall’artista lucano Franco Artese, che resterà aperto al pubblico fino al 2 febbraio 2024. E’ una iniziativa della Regione Basilicata, organizzata dall’Apt della Basilicata con l’Arcidiocesi di Siena, Comune di Siena, Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala e l’Associazione Lucani di Siena. Nel Presepe di Artese la Natività viene raccontata attraverso l’inserimento nella scena di personaggi che sono strettamente legati al territorio che la ospita: in questo caso nel Presepe si trova anche l’omaggio che la Basilicata fa a Siena, con una rappresentazione di Santa Caterina e San Bernardino. "Per me - dice il maestro – il presepe è una missione, portare attraverso le mie opere il messaggio evangelico che San Francesco ha rappresentato, portando nel mondo i nostri paesaggi del Sud e i nostri valori". Alla presentazione parteciperanno insieme ai promotori locali il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti. Il presepe sarà poi inaugurato dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice.