Il prefetto Pirrera in visita al comando delle Fiamme gialle

1Il prefetto Matilde Pirrera ieri si è recato in visita ufficiale presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza ove, accolto dal picchetto d’onore, è stato ricevuto dal comandante Pietro Sorbello. Alla presenza del Comandante regionale Giuseppe Magliocco, Sorbello ha tenuto un briefing sui profili salienti dell’attività. Il prefetto ha espresso apprezzamento per la Finanza per l’impegno profuso nell’espletamento dei delicati compiti istituzionali.