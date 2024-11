Il pranzo in parrocchia con i più bisognosi

Iniziativa all’insegna della solidarietà e della vicinanza alle famiglie povere, il cui numero, purtroppo, è in aumento anche sul nostro territorio. In occasione della VIII Giornata Mondiale dei Poveri voluta da Papa Francesco, alla parrocchia dello Spirito Santo si è svolto l’ormai tradizionale pranzo destinato alle famiglie bisognose assistite da Misericordia, Caritas, Società San Vincenzo de’ Paoli e parrocchie. Presenti oltre 120 commensali. Menù nel rispetto di tutte le fedi religiose preparato dalle cuoche volontarie, dolci natalizi, e per finire una divertente tombola. In Valdelsa esiste una vera e propria rete contro la povertà. Ne fa parte anche l’Emporio della solidarietà, il minimarket per le famiglie in difficoltà economiche. Struttura gestita da una onlus che raggruppa le associazioni di volontariato. Coordinato dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, l’Emporio è una delle misure senza dubbio più efficaci per dare una risposta alla povertà, garantendo beni di prima necessità a circa 160 famiglie indigenti, che possono rifornirsi gratuitamente, utilizzando una apposita card.