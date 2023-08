Il pop rock dei ’Bulls on Parade’ "Viviamo in una bolla di musica" I Bulls On Parade, gruppo pop-rock nato a Siena, si presentano con due singoli su tutte le piattaforme streaming. Influenzati da rock, funk e musica classica, offrono un nuovo look moderno. Prossimi appuntamenti: 26 agosto al Foriporta Club e 29 in piazzetta a Rapolano.