Il pollicino rompe un tubo del gas: "Paura, tutti in strada"

E’ successo ancora. Sarebbero oltre 20 ormai gli incidenti causati dal Pollicino che, salendo da Fontebranda, gira a sinistra per andare in piazza Indipendenza. Ma quello accaduto ieri intorno alle 17.30 è stato particolarmente pericoloso. Il mezzo ha infatti urtato un tubo del gas a servizio del palazzo accanto al negozio di abbigliamento, rompendolo. "Sono venuti i vigili del fuoco dentro l’abitazione per farci aprire le finestre, vista la perdita di gas", raccontano i cittadini. Spaventati e subito usciti sulla strada che veniva chiusa momentaneamente per sicurezza. Ma anche arrabbiati, come i negozianti e in particolare il proprietario del bar alla Costarella perchè, nonostante segnalazioni, interrogazioni e mozioni in consiglio comunale ormai da anni, nulla cambia. C’erano alcune donne straniere proprio davanti all’ingresso del negozio di abbigliamento che hanno commentato ’ma qui è molto pericoloso, potevano essere presi i pedoni’. Anche i turisti, insomma, rilevano ciò che è sotto gli occhi di chiunque passi in quel tratto di via di Città. Sul posto c’era ieri la pattuglia della polizia municipale per i rilievi, una squadra dei pompieri del comando provinciale (nella foto) che hanno messo in sicurezza l’area e poi sono arrivati i tecnici del gas. Sembra che il Pollicino si sia avvicinato particolarmente al palazzo fino a impattare sul tubo perché si è incrociato con una vettura. Al di là della dinamica quello che occorre è studiare una soluzione prima che succeda, magari, qualcosa di grave. Non è semplice, sia chiaro, in quanto il Pollicino che sale verso Piazza Indipendenza è molto utilizzato da chi risiede in centro oppure lascia l’auto al parcheggio e si reca in città.

La.Valde.