Il Pigio ha un solo padrone. Vince tutto il rione Chiesina

L’edizione dei vent’anni del Pigio regala un en plein. Il rione Chiesina si impone nella competizione sia maschile sia femminile e ottiene anche il primo posto nella classifica della migliore sfilata. Il colore rosso ha dunque la meglio, in una manifestazione che ha visto comunque tra i protagonisti anche gli altri rioni, Borgaccio, Centro (finalista nel maschile), Cimamori (secondo nel femminile), Falco, Orti, Romituzzo. A ognuno di loro il ringraziamento della presidente del team organizzatore, Martina Angiolini, e poi della sindaca Susanna Cenni, intervenuta sul palco. Le opere in palio, Boccione, Boccione Lady e Zipolo, firmate da tre artisti poggibonsesi: Fausto Busini, Simona Piergentili, Samanta Casagli. Un intenso fine settimana, partito sabato pomeriggio con le eliminatorie accompagnate dalla notevole affluenza di persone di fronte al palco di via Montecitorio e fra gli stand delle associazioni, delle attività commerciali, degli enti di volontariato. Una kermesse, targata Assicurazione dei Rioni di Poggibonsi, proseguita con la performance di Jerry Calà e con le finali di ieri a partire dalle 15, in un pomeriggio fiume tra entusiasmo e partecipazione, e fino alle 20 sempre con la conduzione impeccabile di Irene Chiti e Luca Sprugnoli.

Paolo Bartalini