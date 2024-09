Il Pigio compie vent’anni. Nella prossima edizione . Jerry Calà ospite speciale

Il Pigio festeggia i vent’anni con Jerry Calà. Un ospite d’eccezione ad accompagnare idealmente i Rioni di Poggibonsi nell’annuale manifestazione per la spremitura dell’uva che si svolgerà in questo 2024 il 5 e il 6 ottobre nell’area di via Montecitorio, nello spazio del Parco Urbano dell’ex scalo merci ferroviario intitolato e Giovanni Falcone Paolo Borsellino. Si esibirà sabato 5, Jerry Calà, durante la Notte del Pigio, dopo il pomeriggio delle eliminatorie e alla vigilia della giornata conclusiva che determinerà i vincitori del Boccione, del Boccione Lady e anche dello Zipolo, ovvero il premio alla migliore sfilata, tra le sette formazioni in gara: Borgaccio, Centro, Chiesina, Cimamori, Falco, Orti, Romituzzo. Opere firmate rispettivamente dagli artisti poggibonsesi Fausto Busini, Simona Piergentili, Samanta Casagli. "Una vita da libidine" il tiolo del concerto show di Jerry Calà. Una esclusiva nazionale con la The Best Organization per un evento con il quale Calà intende ripercorrere cinquanta anni di carriera attraverso le hit dagli anni Settanta a oggi, tra canzoni eseguite dal vivo a gag divertenti. Jerry Calà coinvolgerà il pubblico in una serata di charme e adrenalina. Momenti musicali e di comicità, celebrando anche i quaranta anni, e oltre, trascorsi dal suo ruolo nel film "Sapore di mare" per la regia di Carlo Vanzina, in un’epoca successiva ai suoi popolari tormentoni, "Ciao", "Prova!", "Capito?!" che ispirarono altrettante canzoni divenute trionfi discografici. Racconta Martina Angiolini, presidente dell’Associazione dei Rioni di Poggibonsi: "Festeggiamo i vent’anni dall’inizio del Pigio con una serata imperdibile alla presenza di un protagonista di livello assoluto. In questi anni è cresciuta l’associazione grazie a un gruppo straordinario e molto affiatato: siamo molto felici. Grazie anche ai nostri main sponsor FPV, Il Cellese, Pasquini, Senesi Carrozzeria, Mondo Spurghi e Golden Immobiliare, marchi senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare una serata così speciale". Preparativi in corso adesso, dunque, tra i colori che compongono l’universo del Pigio, in previsione degli avvenimenti del primo fine settimana di ottobre a Poggibonsi, fra le cene, gli allestimenti e i canti che sono soliti introdurre la competizione.

Paolo Bartalini