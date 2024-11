Il piano delle opere pubbliche. Strade e ampliamento del cimitero

La frazione di Gracciano, che purtroppo ha ormai perso quasi tutte le proprie attività commerciali, mantiene una comunità attiva e, trovandosi anche a ridosso dell’ospedale di Nottola, ha da sempre un traffico importante. La Giunta del Comune di Montepulciano ha approvato due progetti esecutivi di opere pubbliche per la frazione. Le opere, spiega una nota, interamente finanziate dal bilancio del Comune mediante l’accensione di mutui, saranno messe a gara entro la fine dell’anno. Il primo intervento riguarda la realizzazione di un marciapiede pubblico e di un sistema di regimazione delle acque piovane lungo via Toscana, dall’incrocio con via Umbria, fino alla zona artigianale. Il marciapiede verrà realizzato a destra del tracciato stradale (in direzione della zona artigianale), mentre sul ciglio sinistro si insedierà un sistema di regimazione delle acque piovane. L’opera, dal costo complessivo di 436mila euro, include anche la costruzione di un muro di contenimento e una cisterna interrata.

E poi c’è l’ampliamento del cimitero comunale attraverso la costruzione di 120 nuovi loculi e il rifacimento della copertura dei loculi esistenti. Si parla di una spesa complessiva di 620mila euro per un intervento atteso dalla comunità del paese ma anche da quella di Montepulciano Stazione che ha come riferimento proprio il cimitero di Gracciano. Per il sindaco Michele Angiolini e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Luciano Garosi, "l’avvio dei lavori rappresenterà un momento importante per la nostra comunità, e monitoreremo con attenzione ogni fase del processo".

L.S.