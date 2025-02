Il passato che non passa e la giustizia

di Orlando Pacchiani

Prima l’assoluzione di Franco Ceccuzzi e Giuseppe Mussari per il crac del Pastificio Amato, pochi giorni dopo quella di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola per uno dei mille filoni di Banca Mps. Ancora una volta le vicende giudiziarie legate ai momenti che hanno segnato la storia recente della nostra città si sono concluse in un nulla di fatto. E ha avuto buon gioco, qualche giorno fa, l’avvocato Fabio Pisillo a ricordare la sfilza di assoluzioni che ha contrassegnato il percorso nei tribunali dell’ex presidente di Fondazione e Banca Mps. Tutto innegabile, ma il punto è un altro e riguarda la storia del nostro Paese negli ultimi trenta anni.