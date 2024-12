Il parcheggio in via Volta ora diventa ’green’

Una città sempre più all’insegna del ‘green’. A Poggibonsi sarà realizzato dall’amministrazione comunale un parcheggio fotovoltaico. Troverà posto nell’area degli uffici comunali di via Alessandro Volta, l’edificio che per tanti anni è stato la sede del Tribunale. Il progetto esecutivo è stato approvato in questi giorni. L’opera costerà 130mila euro. "L’ intervento – spiega il Comune – si inserisce all’interno di un più ampio obiettivo di sostenibilità e efficienza energetica degli immobili comunali".

La pensiline fotovoltaiche sono soluzioni innovative per ottimizzare gli spazi e generare energia elettrica pulita. Queste sofisticate coperture sono progettate per trasformare la luce solare in elettricità, offrendo benefici significativi sia in ambito residenziale che in contesti pubblici. Da qualche anno è alimentato da pannelli fotovoltaici anche il Politeama, uno dei primo teatri sostenibili della provincia, con notevole risparmio energetico, riduzione dell’inquinamento e bollette più leggere per il Comune, proprietario della struttura. Dopo il Politeama, fotovoltaico in arrivo anche al parcheggio di via Volta.