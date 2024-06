Il Palio si corre con la fibra ottica. Niente più cavi in Piazza del Campo

"Finalmente è arrivato a compimento un progetto iniziato da lontano". Così il sindaco Nicoletta Fabio ha annunciato la nuova cablatura in fibra ottica di Piazza del Campo. L’intervento, realizzato grazie alla sinergia fra Consorzio per la Tutela del Palio e Comune, garantirà il transito audio e video in occasione della Festa e, potenzialmente, di altri eventi. "Eliminando i cavi tradizionali – ha spiegato Fabio – ci sarà la valorizzazione della Piazza dal punto di vista estetico, perché ne verrà evitata la deturpazione. La nuova cablatura è innovativa e per nulla invasiva. Il successo di questo progetto – ha concluso – dimostra il ruolo del Consorzio di Tutela del Palio non solo per il Palio, ma anche nella vita stessa di Siena".

Il presidente del Consorzio, Antonio Carapelli, ha sottolineato: "La nuova infrastruttura sfrutta le vie cavo predisposte in epoca pre Covid in occasione del rifacimento parziale delle tubazioni dell’anello della Piazza da parte di Acquedotto del Fiora. Abbiamo investito circa 20mila euro per evitare che ogni volta venissero stesi 6 km di cavi tra palazzi e terrazze, operazione che comportava una spesa di 10mila euro all’anno. Ora contiamo di ammortizzare l’investimento nei prossimi due anni".

Il responsabile dell’immagine e della comunicazione del Consorzio, Fulvio Bruni, ha ricordato le aziende Fonet e Tecno Edil Service, nonché il "prezioso lavoro di Fulvio Muzzi, che con la sua memoria storia ha consentito l’operazione". E ancora: "E’ stato un parto difficile – ha rimarcato – ma oggi Fabio Bertini, figlio del primo produttore che ha trasmesso il Palio in tv, può vedere la nuova cablatura in fibra ottica".

Il dirigente Opere pubbliche Paolo Ceccotti ha ricordato: "Lo scorso inverno si è concretizzata la possibilità di sfruttare le vie cavo esistenti per posare la fibra ottica e realizzare connessioni e attestazioni in modo da consentire il completo cablaggio della Piazza fino alla regia del Consorzio, posta all’interno del Teatro dei Rinnovati. L’intervento (totalmente non invasivo) ha previsto l’installazione di 500 metri di microcavo a 48 fibre ottiche monomodali, 200 metri di microcavo a 24 fibre ottiche monomodali. E’ stato fatto un gran lavoro".