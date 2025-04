"Il Paese dei Balocchi". Shopping e divertimento per le vie del centro città

Una Domenica delle Palme a tutto shopping nel cuore di Poggibonsi. Negozi aperti domani, per iniziativa dell’associazione Viamaestra Centro commerciale naturale, che ha organizzato per il pomeriggio l’evento denominato Il Paese dei Balocchi, manifestazione interamente dedicata ai bambini e alle famiglie.

"Le piazze e gli spazi urbani si trasformeranno per l’occasione in un vero e proprio mondo incantato – si spiega dall’associazione presieduta da Laura Martelli – grazie ad attività ludico-educative, intrattenimento e altri momenti di creatività condivisa insieme all’apertura dei negozi in occasione della Domenica delle Palme". Una serie di progetti tematici che coinvolgeranno tutti i partecipanti. A cominciare dal laboratorio delle decorazioni, nel quale i bambini sperimenteranno tecniche artistiche con materiali vari, esprimendo la loro fantasia in modo libero su sagome di uova pasquali. Quindi un laboratorio musicale con attimi di ascolto e di gioco con strumenti musicali. Protagonista inoltre il fumetto, in un percorso nel quale i bambini, guidati da illustratori e animatori, creeranno personaggi e brevi storie, imparando le basi del linguaggio dei comics. Nel pomeriggio in programma anche spettacoli e non mancheranno giochi di legno tradizionali, con i quali sarà possibile riscoprire la bellezza del gioco manuale e collettivo. In cartellone, sempre domani nel centro storico di Poggibonsi pure gli eventi di magia, che incanteranno sia i piccoli che gli adulti con illusioni e attimi di stupore, anche in virtù della presenza di artisti delle bolle di sapone che riempiranno le piazze di forme leggere e colorate, realizzando per la circostanza un’atmosfera sognante. "Una bella occasione per vivere il nostro centro anche grazie ai negozi che saranno aperti per l’occasione", afferma la presidente di Viamaestra, Laura Martelli.

"Il Paese dei Balocchi – conclude Martelli – rappresenta un esempio virtuoso di utilizzo delle superfici pubbliche, con le piazze del centro storico trasformate in luoghi di incontro, di gioco e di socialità. L’evento favorisce la fruizione consapevole del territorio ad opera di bambini e famiglie, rafforzando il legame tra la comunità in ambito locale e gli spazi da vivere appieno in maniera collettiva".

Paolo Bartalini