Il nuovo cda del Monte Il Mef conferma Lovaglio "Ci fidiamo molto di lui" Maione sarà presidente

Due riconferme a premiare il lavoro svolto durante i burrascosi giorni dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi e dell’esodo incentivato di 4.125 dipendenti. La lista depositata ieri dal Mef per il board di Mps in vista dell’assemblea degli azionisti della banca il 20 aprile è un attestato di fiducia a Luigi Lovaglio che, come anticipato da La Nazione nei giorni scorsi, resterà ad del Monte dei Paschi e a Nicola Maione, già consigliere d’amministrazione e oggi primo in lista, a cui è destinata la presidenza di Mps. Quello di Maione, già presidente di Enav era anche un nome blindato da Matteo Salvini che conta di avere un uomo di fiducia in un ruolo apicale nella banca che per decenni è stata feudo locale e nazionale del Pd. E proprio al nuovo cda, a stretto giro sono arrivati gli auguri della Lega: "Buon lavoro al nuovo cda di Mps e in particolare ai candidati ad Luigi Lovaglio e al presidente Nicola Maione". "Lovaglio ha fatto bene e ha la fiducia del governo" ha detto invece il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ricordando come il banchiere, al timone da febbraio 2022, sia riuscito nella non facile missione di "far sottoscrivere" l’aumento da 2,5...