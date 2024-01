Il nuovo anno ’#Buttabene!’. L’oroscopo all’insegna della sostenibilità

Anche Sei Toscana ha deciso di lanciare il suo oroscopo per questo 2024, con lo slogan ’Il nuovo anno #Buttabene!’. Un oroscopo un po’ particolare però, all’insegna della sostenibilità e delle buone pratiche per salutare il nuovo anno e, soprattutto, per ricordare a tutti l’importanza di tutelare l’ambiente in cui viviamo. Se per i nati sotto il segno dell’Ariete il 2023 è stato un anno ’ingombrante’, ecco che possono utilizzare il servizio di ritiro gratuito a domicilio in questo anno nuovo. L’intelligenza e la pazienza saranno d’aiuto per i Bilancia per raggiungere tutti i loro obiettivi, soprattutto quelli di riciclo, mentre per i Capricorno l’oroscopo consiglia di evitare sprechi di cibo, inventando magari gustose ricette di recupero delle pietanze avanzate in modo che le tasche e l’ambiente ringrazieranno. Per scoprire cosa riserva il 2024 per il proprio segno zodiacale basta andare sul sito di Sei Toscana o seguire le pagine social di Facebook e Instagram. Intanto per il giorno dell’Epifania, oggi, Sei Toscana ricorda che la raccolta porta a porta sarà regolare in tutti i Comuni; resteranno chiusi invece tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche del territorio e il numero verde non sarà attivo.