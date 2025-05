’Il Maggio dei Libri’, ricco cartellone di eventi in Biblioteca comunale

Montepulciano aderisce alla XV edizione de ’Il Maggio dei Libri’, la campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Il titolo scelto per l’edizione 2025, ’Intelleg(g)o’, incornicia le iniziative coordinate dalla Biblioteca Comunale Archivio Storico ’Piero Calamandrei’ a maggio.

In calendario in Sala Bozzini, sabato alle 17, l’incontro con lo scrittore e sceneggiatore Cosimo Calamini (foto), autore del romanzo ’Ferro e ruggine’ (Ed. Morellini, 2024), candidato al Premio Strega 2025. Giovedì 15, alle 17, è in agenda un nuovo appuntamento della serie ’Delitto all’ora del tè’, il gruppo di lettura dedicato ai romanzi gialli, che questa volta affronta il testo ’La moglie del becchino’ di Frédéric Dard. In programma anche l’ultimo evento di ’Storie da ascoltare’, il ciclo di incontri riservato ai piccoli lettori: sabato 24 maggio, alle 11, è in particolare rivolta a bambini dai 6 ai 10 anni di età l’attività ’Piccoli curiosi, grandi scoperte’, per entrare nel mondo dei libri divulgativi. Sempre per promuovere la lettura tra le nuove generazioni, il Centro Visite della Riserva Naturale del Lago di Montepulciano ospita, sabato 17 maggio alle 16, la lettura guidata dell’albo illustrato ’Acqua ferma, riflessi dalle terre umide’ (Ed. Cocai Design, 2024) di Valentina Gottardi, Maciej Michno e Danio Miserocchi. Il testo, modulando le pagine con diversi livelli di lettura e di approfondimento e utilizzando illustrazioni naturalistiche e un linguaggio semplice, ma scientificamente accurato, accessibile dai ragazzi dai 10/11 anni, porta alla scoperta delle specie che popolano laghi, stagni, paludi e pozzanghere. Il pomeriggio prosegue con un laboratorio di disegno con colori naturali, iniziativa indicata per un pubblico dai 6 ai 10 anni di età. Gli eventi sono organizzati con il Circolo Terra e Pace Valdichiana Legambiente e l’Associazione Tre Berte (Info: 338 5465177 / 335 8218905 - [email protected]).