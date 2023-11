Il grazie del sindaco ai Carabinieri: "Importante azione sul territorio"

"Voglio ringraziare l’Arma dei Carabinieri, e in particolare la nostra Compagnia, per aver immediatamente messo in campo una importante azione di contrasto a presidio del territorio, non solo nel nostro comune". Così si esprime il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli (nella foto), in merito alle attività compiute in questi giorni dai militari dopo i furti nelle abitazioni avvenuti nel territorio. Episodi che di recente hanno avuto per teatro Staggia Senese. I malviventi si sono introdotti nelle case della principale frazione di Poggibonsi per mettere in atto i loro piani, creando un comprensibile senso di preoccupazione tra gli abitanti. I Carabinieri si sono immediatamente attivati per effettuare operazioni di contrasto alle incursioni. "L’invito – conclude il primo cittadino – resta quello di segnalare qualsiasi accadimento che possa aiutare le forze di polizia che sono sempre presenti nelle nostre strade".