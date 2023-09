Il Gran Premio Nuvolari fa tappa a Siena. Sfilata di auto storiche in Piazza del Campo

Spettacolo in Piazza del Campo ieri mattina per il passaggio del Gran Premio Nuvolari, la gara internazionale di regolarità per auto storiche, giunta alla 33esima edizione. Trecento gli equipaggi provenienti da tutto il mondo che stanno affrontando un percorso scandito da tre tappe, per un totale di 1100 chilometri, attraversando i paesaggi più belli del Nord e Centro Italia e cimentandosi in prove diverse e stimolanti. La manifestazione, che rende omaggio alla leggenda del volante Tazio Nuvolari, è partita venerdì da Mantova, dove si concluderà oggi. Ieri, in occasione della tappa toscana, le auto storiche sono partite da Rimini, poi, dopo un tratto umbro, a San Giustino, hanno proseguito per Arezzo, con passaggio in piazza del Duomo, quindi Monte San Savino e Piazza del Campo a Siena. E’ seguito un break al relais Borgo Scopeto, nel Senese. Gli equipaggi quindi sono ripartiti in direzione Gaiole in Chianti, rientrando poi nell’Aretino con passaggio a Bucine, Lago Montedoglio, Pieve Santo Stefano, Viamaggio, Badia Tedalda. Il percorso ieri sera si è concluso a Rimini, in tempo per la serata di gala al Grand Hotel di felliniana memoria.