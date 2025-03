"Il Governo difende la proprietà privata"

E’ favorevole alla decisione del Governo di impgnare la legge regionale sul turismo il parlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti. "Il governo Meloni ha come priorità il bene comune, quello dei proprietari di immobili e quello degli imprenditori e lo ha dimostrato impugnando la legge toscana sugli affitti brevi". Inizia così il commento di Michelotti che attacca duramente la Regione Toscana. "L’esatto contrario di ciò che sta facendo il governatore della Regione Eugenio Giani che – dice Michelotti – , attraverso una norma caratterizzata da limiti oppressivi ed irragionevoli, ha dichiarato ancora una volta di utilizzare l’istituzione che presiede solo per propaganda personale e per fini elettorali".

Il tema degli affitti brevi è scottante. Tiene banco da mesi soprattutto nelle città turistiche come Siena, Firenze, Pisa e Lucca dove gli amministratori si trovano spesso a fare i conti con la necessità di conciliare le richieste del libero mercato e di coloro che vivono e studiano nelle città d’arte. "E’ un tema che necessita di una regolamentazione – continua Michelotti – , non certo però attraverso gli elementi, inaccettabili, che presenta la legge toscana, che vanno solo a danno della libertà di ognuno di disporre dei propri beni". Fratelli d’Italia difende la libera scelta da parte dei proprietari privati. E infatti il parlamentare senese ribadisce: "La proprietà privata è un valore in cui crediamo, costituzionale e quindi da tutelare, non da osteggiare ideologicamente e con strumenti normativi inverosimili e irricevibili". Da qui l’affondo sulla legge regionale voluta dla governatore Eugenio Giani: "La volontà di limitare e di impedire la disposizione di un bene proprio – chiude il parlamentare di Fratelli d’Italia – è soltanto l’ennesima forzatura di una sinistra che ha perso di vista definitivamente le esigenze della comunità".

Su questo argomento anche nei prossimi giorni si attendono prese di posizioni chiare. Con le barricate degli amministratori di centrosinistra e la difesa di quelli del centrodestra.