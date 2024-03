Il Gladiatore conquista la Piazza. Russel Crowe versione rock. Il 22 luglio concerto nel Campo

Sapevamo già la date italiane estive dell’imprevedibile band di Russell Crowe, che i più conoscono soltanto come pluripremiato attore, con The Gentlemen Barbers. Tutti luoghi storici di grande fascino. Non per niente c’è chi era pronto per la trasferta al Parco archeologico del Colosseo in giugno, ed ecco una notizia che scuote il panorama semi immobile della nostra Siena: il 22 luglio piazza del Campo torna protagonista con l’attore del Gladiatore, tanto per fare una citazione ovvia, ed una band che colora di rock da molti anni le piazze a stelle e strisce ma anche della vecchia europa. "Un evento fortemente voluto da questa amministrazione – ha messo in evidenza il sindaco Nicoletta Fabio – nato in collaborazione con i teatri di Siena, grazie al lavoro del nostro direttore Vincenzo Bocciarelli, per cercare di offrire alla città uno spettacolo unico".

Un evento gratuito (inizio previsto per le 22) che segna il ritorno della città verso attenzioni di largo raggio, sfruttando ovviamente la bellezza della piazza nella bella stagione. C’è tutta una lunga storia da scoprire che inizia addirittura negli anni ottanta: qualcuno lo ricorderà con il nome d’arte di ’Russ le Roq’ che cantava rokkeggiando ’I want to be like Marlon Brando’, per poi alternare presenze sceniche con l’amore verso il farsi artista un po’ da strada e un po’ ribelle.

Da quel giorno anche una buona discografia alle spalle e la presenza di amici fidati come Billy Dean Cochran, in una continua evoluzione di stili e di nomi, fino ai TOFOG e poi ecco arrivare ai Gentlemen Barbers con il trionfo allo Stone Pony di Asbury Park nel New Jersey. Ora la piazza che, vista dal palcoscenico, mostra la sua bellezza ma incute anche un po’ di timore.

Massimo Biliorsi